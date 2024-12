Ilrestodelcarlino.it - Razzia di batterie nel magazzino. Tre ladri bloccati dai carabinieri

Sono stati fermati e arrestati prima che potessero allontanarsi dal luogo dove avevano appena messo a segno un furto i tre nomadi, domiciliati presso un campo nell’hinterland bolognese, che domenica avevano rubato una ventina did’auto in unnella zona industriale di Zola. Unaavviata alla luce del giorno, approfittando di una zona produttiva deserta verso le 12,30 di domenica scorsa, in via Marzocchi, dove ha sede la filiale locale della Top Car,professionale di componenti, accessori e ricambi per auto e fuoristrada. La banda composta da tre uomini ha dapprima forzato la chiusura del cancello esterno per poi penetrare nel cortile con un furgone. Da qui con la rottura della serratura isono riusciti a entrare nelper poi dirigersi subito alla scaffalatura delle