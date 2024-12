Quotidiano.net - Perché la Polonia sta ‘bruciando’ le scorte di burro. “C’è chi lo tiene in cassaforte”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 dicembre 2024 – Messe in vendita (e bruciate in pochi giorni) più di 1.000 tonnellate dicongelato in. Una ‘strategia’ per far scendere i prezzi prima delle elezioni presidenziali di maggio. "Questa azione di emergenza dovrebbe contribuire a stabilizzare i prezzi del", si legge su TVN24, un canale locale di notizie commerciali. L'agenzia di riserva strategica del governo ha annunciato l'asta delmartedì, in vista di significativi aumenti dei prezzi del prodotto caseario in tutto il mondo (colpa di una carenza di latte). Il prodotto surgelato sarà venduto alle imprese in blocchi da 25 chilogrammi (55 libbre), al prezzo minimo di 28,38 zloty ($7) al chilo. Una soglia decisamente inferiore rispetto alle medie osservate su Biedronka, una delle principali catene di supermercati della