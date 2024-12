Lapresse.it - Pavia, madre e figlio morti durante il parto: Procura apre un’inchiesta

Leggi su Lapresse.it

Indagini in corso a, da parte dellaguidata da Fabio Napoleone, sulla morte di una donna, Andreea Mihaela Antiochi, e del suo neonatoilal Policlinico San Matteo della città lombarda, la notte del 17 dicembre. A sporgere querela è stato Florin Catalin Lovin, marito della donna e padre del bambino che si chiamava Sasha Andrei Lovin. I reati per i quali si procede sono responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e omicidio colposo.Disposta l’acquisizione della documentazione sanitariaLaha disposto l’acquisizione di tutta la documentazione sanitaria relativa alla gestante ed entrambe le salme sono state poste a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. “Il procedimento penale prosegue al fine di accertare eventuali condotte colpose e individuare eventuali responsabilità dei sanitari che hanno avuto in cura Antochi e Lovin presso il suddetto nosocomio”, si legge nella nota firmata daltore.