Ottavia Piana, speleologa ferita nell'Abisso Bueno: soccorritori accelerano il salvataggio

FONTENO (Bergamo), labresciana che sabato scorso si èin una parte inesplorata dell’di Fonteno, è sempre più provata. Maa serata di ieri si è affacciata la speranza di rivederla fuori dalla grotta in tempi rapidi. "Forse 3 o 4 ore", calcolavano i, con la cautela d’obbligo in casi del genere e viste le condizioni della. L’ultimo tratto è stato infatti liberato prima del previsto e i sanitari sconsigliavano ulteriori soste intermedie. La situazione è sempre stata delicata. L’assistenza di medici, infermieri e tecnici, che non hanno mai lasciato solae che hanno tenuto costantemente monitorate le sue condizioni, l’hanno aiutata, così come la sua esperienza, che le ha consentito di non lasciarsi andare alla disperazione.