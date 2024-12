Lanazione.it - Olimpia Prato: premiata l'eccellenza, ma manca un campo sportivo

Leggi su Lanazione.it

Da un lato il riconoscimento dinella Formazione Professionale, dall’altro la benemerenza Coni. Nel mezzo la beffa di non avere ormai da mesi unin cui allenarsi e giocare a calcio. E’ la situazione paradossale che sta vivendo l’, società che continua a raccogliere premi e riconoscimenti su scala regionale, ma che continua ad allenarsi nei giardini di Bagnolo, appoggiandosi come spogliatoi all’impianto Nesti. Una situazione che diventa sempre più complicata, visto l’arrivo dell’inverno che fra pioggia e vento rende spesso impraticabile i giardini. Nonostante le avversità, e in attesa che il Comune diproceda con l’assegnazione del bando per la gestione dell’impiantoScirea di Chiesanuova, l’comunque non molla e anzi continua a raccogliere consensi.