Linkiesta.it - La repressione transnazionale dei regimi autoritari per silenziare i media in esilio

Leggi su Linkiesta.it

La scorsa settimana sono state arrestate in Romania due persone sospettate di aver accoltellato Pouria Zeraati, giornalista di Iran International, lo scorso 29 marzo a Londra. Il reporter era stato attaccato fuori di casa, mentre si recava al lavoro, nel quartiere londinese di Wimbledon. Assieme a Radio Zamaneh e IranWire, Iran International, è uno dei più autorevoliiniraniani, nonostante alcune accuse (smentite dal network) di aver ricevuto fondi dall’Arabia Saudita, l’arci-nemico sunnita dell’Iran sciita. Nel 2023 la dirigenza aveva deciso di chiudere la sede di Londra e utilizzare solo quella a Washington, negli Stati Uniti, per il timore che i propri giornalisti venissero attaccati da agenti iraniani o loro collaboratori, come poi effettivamente accaduto. Le autorità iraniane avevano infatti espresso chiaramente l’ostilità del regime a Iran International, lasciando intendere che i suoi dipendenti sarebbero stati bersaglio di azioni punitive.