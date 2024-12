Ilrestodelcarlino.it - Intesa green sul car sharing

"Migliorare la mobilità urbana attraverso l’impegno e l’attenzione alla sostenibilità". È l’obiettivo di un accordo quadro tra Gruppo Hera e Tper a Bologna, grazie al quale la flotta aziendale della multiutility continuerà ad arricchirsi di mezzi elettrici inserendo nel proprio parco mezzi alcuni veicoli delloCorrente. Il tutto secondo la formula corporate, ad uso esclusivo delle aziende: in ballo ci sono cinque auto Volvo Ex30 elettriche, di ultima generazione, e due biciclette elettriche. L’iniziativa è sperimentale, per un periodo di 12 mesi, ed è rivolta ai dipendenti di viale Berti Pichat per i loro spostamenti in orario lavorativo.