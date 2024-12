Quotidiano.net - Influenza aviaria, stato d’emergenza in California. “Servono risorse per rispondere all’epidemia”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 dicembre 2024 – Laha dichiarato lodi emergenza per l’tra i bovini da latte, un netto riconoscimento della crescente gravità della diffusione del contagio. L’annuncio è arrivato dopo la notizia che una persona in Louisiana è stata ricoverata in ospedale per il primo caso grave dinell’uomo negli Stati Uniti. Lanon è stata tra i primi stati a rilevare il virus dell’, H5N1, nei bovini da latte. Ma dalla prima identificazione di una mandria infetta a fine agosto, il dipartimento dell’agricoltura delloha trovato il virus in 645 aziende lattiero-casearie, circa la metà delle quali solo negli ultimi 30 giorni. La dichiarazione di emergenza fornisce alle autorità statali e locali ledi cui hanno bisogno per contenere l’epidemia, tra cui l’assunzione di personale o l’emissione di contratti.