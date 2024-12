Gravidanzaonline.it - Federica Pellegrini sul parto “andato male”: “Due giorni di travaglio, non ho potuto partorire in acqua”

Tra poco Matilde Giunta, figlia della ex campionessa di nuotoe del marito Matteo Giunta, soffierà sulla sua prima candelina.La coppia è infatti diventata genitore nel gennaio del 2024, e oggi la “divina”, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha ricordato alcuni momenti particolarmente difficili vissuti durante il, che è stato tutt’altro che semplice.“Il– ha spiegato – perché ho avuto duedie non horire income avrei voluto perché i battiti cominciavano a essere irregolari, quindi, abbiamo deciso di non fare nulla in. Va bene che io e mio marito non siamo piccolini, però, Matilde è nata 3,9 chili e 53 centimetri e, i primi due mesi, ha pianto tanto perché aveva fame. Ce ne siamo resi conto dopo 40perché, all’inizio, pensavamo fossero le solite colichette e, invece, non erano le coliche».