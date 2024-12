Lettera43.it - Federal Reserve, taglio dei tassi di 25 punti base

Il presidente della, Jerome Powell, ha confermato le attese dei mercati annunciando un nuovodeidi interesse di 25, portandoli al range compreso tra il 4,25 per cento e il 4,50 per cento. La decisione è stata presa dalOpen Market Committee con 11 voti favorevoli e uno contrario, mantenendo le previsioni degli analisti. Per il 2025, è stata comunicata una previsione di riduzione complessiva deidi soli 50, meno dei quattro tagli ipotizzati a settembre, e una moderazione delle aspettative sul rallentamento dell’inflazione, stimata al 2,5 per cento rispetto al 2,1 per cento precedente. Questorappresenta il terzo intervento consecutivo: a settembre la Fed aveva ridotto idi 50, seguita da una diminuzione di 25a novembre.