Lanazione.it - Davide Pecorelli: confermata l'estradizione in Albania dalla Cassazione

"Sono giorni difficili ma ho vissuto anche momenti peggiori". Lo dice con quel tocco di ironiaall’indomani della sentenza dellache ha confermato il via libera all’. Dovrà scontare una pena di 4 anni in carcere, in, per aver inscenato la sua morte. Per farlo dette fuoco ad un auto che aveva nolleggiaao e ci lasciò alcune ossa umane, insieme ai suoi avari. "Doveva sembrare un omicidio", disse. Le gazzelle dei carabinieri non sono andati a prenderlo a San Giustino anche perché è probabile che la sentenza della Suprema Corte debba essere ancora depositata: e sarà da allora che decorreranno i 45 giorni entro i quali il ministro della Giustizia può o meno bloccare l’. Per ora è stato letto solo il dispositivo che in sostanza esprime un concetto molto semplice: arrestatelo e rispeditelo in