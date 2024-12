Iltempo.it - Dalla formazione all'industria: così riparte il nuovo nucleare in Italia

Leggi su Iltempo.it

Lo scenario energetico mondiale si sta sempre più orientando verso l'elettrificazione degli usi finali, accrescendo il fabbisogno produttivo di energia elettrica sul pianeta; se a ciò aggiungiamo l'enorme sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale che utilizzano grandi data center, tendenzialmente energivori, tale fabbisogno non potrà che crescere vertiginosamente. Le ultime previsioni parlano infatti di un aumento significativo del fabbisogno elettrico, sia a livello europeo (tra due e tre volte rispetto al 2023) sia a livellono (quasi due volte rispetto al 2023). Come far fronte, dunque, a queste necessità nel rispetto degli stringenti obiettivi di decarbonizzazione fissati al 2050 secondo gli accordi internazionali siglati in sede Onu? Una soluzione razionale e stabile potrebbe essere quella di ricorrere alche si caratterizza come la tecnologia di generazione elettrica a minore intensità carbonica e può, per le sue caratteristiche intrinseche, garantire una fornitura stabile e modulabile nell'arco della giornata e dell'anno, agendo da “stabilizzatore sistemico” in complementarità con lo sviluppo delle rinnovabili intermittenti e abilitandouna produzione elettrica integrata e de-carbonizzata.