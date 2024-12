Cristiana Vaccaro | Perché l’aspetto fisico di una donna arriva prima di tutto il resto?

Leggi su Funweek.it

Intervista a un talento autentico del panorama artistico romano alla vigilia del suo nuovo tour 2025 in cui porterà in tutta Italia il divertentissimo monologo ‘Brutta’, tratto dall’omonimo libro di Giulia Blasi edito da RizzoliFoto di Laura Sbarboriè un’attrice in continuo movimento tra cinema, teatro e televisione. Diplomata all’Accademia nazionle di arte drammatica ‘Silvio D’Amico’, di recente ha svolto il ruolo di direttrice artistica per la rassegna teatrale ‘PerFormazione Sociale’, imperniata su temi come l’inclusione e l’integrazione culturale. Co-fondatrice, insieme a Michele Riondino e Massimiliano Davoli, della scuola d’arte Accademia Bordeaux, dove insegna recitazione. Noi l’abbiamo incontrata qualche tempo fa al Castello di Brescia (Il Falcone d’Italia), dov’era in scena con il monologo ‘Brutta, storia di un corpo come tanti’: un suo riadattamento tratto dall’omonimo best seller di Giulia Blasi, edito da Rizzoli, per la regia di Francesco Zecca.