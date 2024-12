Thesocialpost.it - Caso Tony Effe, anche Mara Sattei dopo Mahmood rinuncia al Concerto di Capodanno: “No alla censura”

ha deciso di non partecipare aldiorganizzato dal Comune di Roma, seguendo la scelta di. La cantante ha preso questa decisione in solidarietà con l’esclusione di, definita dal sindaco Roberto Gualtieri come una presenza “divisiva”. “Date le decisioni prese in merito aldi Roma, anch’io non prenderò parte all’evento”, ha spiegato, aggiungendo: “Non trovo corretto impedire a un’artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione“. Leggi: Giorgia Meloni in Senato: “Non prendo ordini da Elon Musk, sono una donna libera”non sarà protagonista deldia Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante: “Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione didaldi Roma.