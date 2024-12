Ilrestodelcarlino.it - Barca di Teodorico: dove sarà trasferita

Ravenna, 18 dicembre 2024. La cosiddetta 'di', prezioso reperto archeologico risalente all’epoca di Odoacre rinvenuto nel 1998 durante i lavori di realizzazione del parcoricollocata a Savarna in un immobile di un privato preso in affitto dal Comune. L’imzione era stata riportata a Ravenna alla fine di ottobre 2023, dopo essere stata conservata, dal 1999, presso il laboratorio di restauro di imzioni antiche allestito a Comacchioè stata sottoposta ai primi interventi conservativi. A Ravenna era stata collocata in un immobile preso dal Comune in sublocazione da Azimut, in attesa del restauro, a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, e della definitiva esposizione al museo Classis grazie anche ad un finanziamento dell’allora ministro della Cultura Dario Franceschini.