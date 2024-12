Bergamonews.it - Atalanta-Cesena, le formazioni ufficiali: chance per Rui Patricio e Palestra, Retegui titolare

Bergamo. Numerose le assenze nell’che sfida il: Cuadrado sconta un turno di squalifica, mentre Scalvini e Scamacca sono infortunati, come anche Ruggeri (contusione al piede sinistro rimediata a Cagliari), mentre Ademola Lookman, Sead Kolasinac ed Ederson restano ai box per recuperare fiato.In panchina il classe 2004 Vanja Vlahovic, capocannoniere del girone A di Serie C con l’Under 23., le(3-4-1-2): Rui; Toloi, Hien, Djimsiti;, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere,. All GasperiniA disp. Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Godfrey, Bellanova, Sulemana, Brescianini, Zaniolo, Vlahovic.(3-4-3): Pisseri; Ciofi, Piacentini, Pieraccini; Adamo, Mendicino, Bastoni, Celia; Tavsan, Kargbo, van Hooijdonk.