Assunzioni Rai per programmisti multimediali | tutte le informazioni

La Rai ha aperto le selezioni per l’assunzione dipresso la sede di Bolzano. L’offerta prevede un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione annua lorda di circa 28.800 euro, pari a circa 1.700 euro netti al mese. Questa opportunità si rivolge esclusivamente ai candidati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, in linea con i requisiti specifici previsti dal bando. Le candidature si possono presentare entro il 16 gennaio tramite la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale Rai. Il ruolo del programmista multimediale in Rai La figura del programmista multimediale ricopre un ruolo cruciale nella transizione della Rai verso una media company moderna e innovativa. I compiti principali includono l’ideazione e la realizzazione di contenuti per radio, televisione e piattaforme digitali.