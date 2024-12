Sport.quotidiano.net - All’intervallo lo informano della morte del fratello, calciatore dell'Adana Demirspor torna in campo e batte il Besiktas

Roma, 18 dicembre 2024 - Ha commosso la Turchia Antonio Simao Muanza, chiamato Maestro, centrocampista angolano, clubSuper Lig turca, protagonista nel successo per 2-1 una rivale pericolosa come del. Una gioia turbata dalla brutta notizia ricevuta dal giocatore all'intervallo: suoera morto. Maestro appreso del grave lutto è comunque volutore ine dare il suo contributo alla sua squadra che così ha portato a casa un grande risultato, nonostante l’allenatore, Mustafa Dalci, gli avesse proposto il cambio. A fine partita i compagni, che sapevano il peso che Maestro si stava portando in, lo hanno tutti abbracciato, mentre i tifosi cantavano cori e a cui lui ha risposto cun un gesto di saluto, prima di rientrare nel buioo spogliatoio.