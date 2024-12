Lettera43.it - Acea, Papa Francesco ha benedetto la casa dell’acqua in Vaticano

haladiinalla presenza della presidente dell’azienda Barbara Marinali e dell’amministratore delegato Fabrizio Palermo. Si tratta di una delle 14 caseche, in occasione del Giubileo, il Gruppo ha dislocato lungo i percorsi giubilari e in prossimità delle principali basiliche per offrire a turisti e pellegrini una delle acque più pure e certificate del mondo, quella di Roma, e che si aggiungono alle altre già installate nel territorio della Capitale.Il progetto diper illuminare il colonnato di Piazza San PietroTra le altre iniziative previste daper l’Anno Santo c’è la nuova illuminazione delle statue del colonnato di Piazza San Pietro. Areti, la società del Gruppo che gestisce l’illuminazione pubblica e artistica nel Comune di Roma, ha predisposto 140 coppie di proiettori di nuova generazione per illuminare le 140 sculture di travertino che si ergono sopra le colonne e i pilastri del peristilio più famoso del mondo cristiano.