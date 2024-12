Ilrestodelcarlino.it - Valentina Ridolfi nuovo assessore a Rimini: prende il posto di Roberta Frisoni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 dicembre 2024 –è stata designata comedel Comune di, subentrando a, neoin Regione. La nomina, proposta dal sindaco Jamil Sadegholvaad e accettata dalla, entrerà formalmente in vigore a gennaio 2025, una volta completata la procedura necessaria, a partire dalla remissione del mandato da amministratore in Ieg entro la fine dell’anno. Il sindaco Sadegholvaad ha sottolineato come la scelta dirappresenti una continuità fondamentale per il progetto di innovazione e sviluppo sostenibile della città, avviato con il Piano Strategico dicirca 15 anni fa. “è stata ed è il cuore stesso di questa grande 'avventura di comunità'”, ha dichiarato il primo cittadino, elogiando la sua professionalità e la profonda conoscenza dei dossier strategici della città.