TIM | CVC pronta a scalzare Vivendi Spuntano anche altri pretendenti

TIM resta sotto i riflettori nel paniere del FTSE MIB con un rialzo dell’1,75% in Borsa, sulle voci relative ad una possibile uscita didal capitale ed un ingresso di alcuni fondi di private equity. Una conferma dell’appetibilità di TIM dopo lo scorporo della rete e la focalizzazione sui servizi a maggio valore aggiunto (Brasile, Consumer e Enterprise) ed un primo passo verso una possibile riorganizzazione del Gruppo nato dallo spin-off dell’infrastruttura.Le ipotesi in campoSecondo una ipotesi avanzata da Bloomberg, il fondo CVC Capital Partners sarebbe interessato a rilevare la quota del 24% detenuta da, che in precedenza aveva manifestato il desiderio di uscire dal capitale, ritenendo la partecipazione in TIM perlopiù finanziaria. Le trattative con i francesi per l’acquisizione della quota, valutata circa 1 miliardo, sarebbero ancora allo stadio preliminare, ma CVC sarebbepronto a promuovere un’OPA se si procedesse con un “break-up del business”.