Stellantis ci mette finalmente i soldi e la faccia | due miliardi nel 2025 Urso | Ora sfidiamo la Ue

“Il treno della storia non si ferma due volte. Perè venuto il tempo di fare squadra con l’Italia per affrontare le sfide esistenziali che affrontiamo e sottovalutate da alcuni in Europa”. Parole pesanti, attese, ben accette, quelle di Jean Philippe Imparato, Responsabile europeo di, in apertura del “tavolo” svoltosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nella foto col ministrondr). Parole, ma anche, investimenti annunciati, quelli di: musica per le orecchie del governo e del ministroe dei sindacati, che incassano una prima “apertura” dagli Elkann dopo le dimissioni di Tavares., grazie al governo e al ministro, i piani industriali diin Italia vengono svelati, e non sono per nulla deprimenti per il governo, che annuncia, a sua volta, un miliardo di investimenti nel settore automotive nel