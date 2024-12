Sport.quotidiano.net - Spal, ora un segnale forte. Rinforzare la squadra con un mercato ’vero’ per rilanciarsi in classifica

Lachiude dunque il suo girone di andata con 21 punti conquistati sul campo, contro i 19 di Colucci e Di Carlo nel 2023-24: inperò ne risultano 18 effettivi per la nota penalizzazione. Quindi pur avendo fatto qualcosina di più, Dossena si ritrova con qualcosina di meno. Nel girone di ritorno quellacalzò gli stivali delle sette leghe conquistandone ben 30 e sfiorando addirittura playoff mancati per un punto. Ma per aumentare il passo e salvarsi furono portati a Ferrara i vari Zilli, Petrovic, Ghiringhelli e Buchel, elevando notevolmente il livello qualitativo e offensivo. Ora la domanda è la seguente: unache mette nel bilancio ufficiale l’intento stagionale di cercare i playoff riducendo i costi sarà in grado a gennaio di ripetersi, trovando pezzi davvero efficienti per la sua causa? Qui si tratta di completare i ranghi in ruoli lasciati del tutto scoperti, cui se ne sono aggiunti altri a causa della miriade di infortuni a lunga degenza.