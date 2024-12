Se n’è andato anche lui Ancora un lutto a Beverly Hills 90210 la morte dell’attore annunciata dalla famiglia

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’amatissima serie, che ha segnato un’intera generazione di telespettatori, continua a piangere la scomparsa di alcuni dei suoi volti più amati. Negli ultimi anni, il cast ha visto perdere alcuni dei suoi protagonisti più iconici, tra cui Dylan McKay (Luke Perry), Brenda Walsh (Shannen Doherty) e, recentemente, l’attore che interpretava Nat, il proprietario del famoso locale Peach Pit, Joe E. Tata. Oggi, a questi nomi si aggiunge un altro triste addio.Nicholas Pryor, noto per i suoi ruoli in Risky Business e Less Than Zero, è morto il 7 ottobre 2024 all’età di 89 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’attore si è spento a Wilmington, nella Carolina del Nord, circondato dall’affetto della sua. La notizia è stata confermata dal suo agente, Susan Tolar Walters, che ha ricordato Pryor come “una delle persone più gentili che abbia mai incontrato”, aggiungendo che “ci mrà moltissimo”.