Abruzzo24ore.tv - Santangelo sostiene la proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili

L'Aquila - L’assessore al Welfare dell’Abruzzo, Roberto, esprime forte sostegno alladiattiva deinella gestione delle imprese. Il sostegno alladiattiva deinella gestione e neglidelle imprese, recentemente rilanciata dalla Ministra del Lavoro, Marina Calderone, arriva direttamente dalla Regione Abruzzo. L’assessore al Welfare, Roberto, ha dichiarato di essere fermamente a favore di questa iniziativa, considerandola un passo fondamentale per il progresso economico e sociale del Paese. "Laattiva deiè un elemento chiave per il futuro dell'economia italiana. Questo progetto è in linea con i principi costituzionali e ha il potenziale di trasformare positivamente il nostro sistema produttivo", ha sottolineato