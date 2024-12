Ilfattoquotidiano.it - Ricatto alla famiglia Schumacher, indagata un’infermiera: “Sospettiamo il suo coinvolgimento”

La Procura di Wuppertal sta indagando sunell’ambito delle indagini per il tentatoai danni delladell’ex campione del mondo di Formula 1 Michael. Nei confronti della donna, che ha lavorato per un certo periodo per gli, si sta ora investigando sul sospetto iniziale diin un tentativo di, ha detto un portavoce della procura di Wuppertal, come riporta Stern.All’inizio del processo per tentativo dia Wuppertal, sia il principale sospettato che un dipendente dellahanno menzionato l’infermiera. La donna è stata chiamata a testimoniare il primo giorno del processo, ma non si è presentata. L’uomo ha sostenuto di essere entrato in possesso del materiale da. “Pensavo di poter guadagnare un po’ di soldi con la storia.