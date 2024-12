Ilnapolista.it - Pino Daniele stava per fare un colloquio per fare lo steward di Alitalia, lo chiamò la casa discografica Emi

Nel decennale della morte sta per uscire un documentario che sarà nei cinema tre giorni, dal 4 al 6 gennaio. Il Giornale ne scrive con Ferruccio Gattuso.Avrebbe potuto essere uno steward dell'Alitalia. Detto chiaramente: il più improbabile steward dell'Alitalia a memoria d'uomo. Ma quando il colloquio era lì lì da sostenere a Roma, Pino Daniele ricevette la proposta di contratto della Emi, la casa discografica dei grandi. E grazie al cielo (non finendoci a lavorare, in cielo) Pino Daniele divenne Pino Daniele. È questa la chicca più curiosa di Nero a metà, il documentario realizzato da Marco Spagnoli e Stefano Senardi (che con Daniele lavorò come discografico ai tempi del singolo Quando e dell'album Un uomo in blues), prodotto da Fidelio e Eagle Pictures, atteso in duecento copie nelle sale italiane dal 4 al 6 gennaio.