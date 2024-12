Ilfattoquotidiano.it - “Per me Liam Payne è morto sul colpo. Sono sconvolto, non riesco a dormire perché non ho dimenticato l’impatto sul suolo”: spunta il testimone oculare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si aggiungono altri dettagli inquietanti sulla morte di, caduto dal terzo piano del suo albergo a Buenos Aires, mentre fuggiva. C’è unche ha visto tutto quello che è accaduto davanti al balcone del CasaSur Palermo Hotel. Bret Watson, ospite dell’hotel insieme alla sua wedding planner, ha rilasciato una dichiarazione nel documentario “TMZ Presents:: Who’s to Blame?“.Ilha dichiarato: “Ho riconosciuto immediatamente. Per me èsul. Devo dire che è stato il suono del, più della caduta, ad essermi rimasto impresso nella mente nei giorni successivi. Tanto che nonriuscito aper giorni.ancora”.Watson ha anche aggiunto che il cantante il giorno della morte aveva “comportamenti strani ed era in continuo stato di alterazione.