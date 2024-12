Ilnapolista.it - Osimhen declassato dal Guardian, è 74esimo nella top 100: “In Turchia va chi sta per ritirarsi”

Victorè stato inserito dallista dei 100 migliori giocatori del 2024, precisamente al; perde 65 posizioni rispetto al 2023, dove era nono in classifica.perde 65 posizioniclassifica deldei top 100 annualiIl quotidiano scrive sull’attaccante nigeriano:“Eratop 10 di questa lista lo scorso anno, dopo aver portato il Napoli al titolo e vinto la classifica dei marcatori della Serie A. Ma il 2024 è stata una storia diversa, con il Napoli che è finito a metà classifica e il rapporto trae il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, danneggiato irreparabilmente. Sarebbe potuto passare al Chelsea in estate, ma non è stato raggiunto un accordo dopo una lunga trattativa; quando il calciomercato è terminato, l’attaccante ha dovuto accontentarsi di un prestito al Galatasaray, di solito una destinazione per stelle del calcio più anziane.