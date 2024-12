Tvplay.it - Mercato Roma, flop e doppio addio già a gennaio: la società ha deciso

e doppia cessione già a: in casaè pronta una vera e propria rivoluzione, spuntano i primi nomi.L’ultima sconfitta contro il Como ha acceso nuovamente i riflettori sul momento della. La squadra giallorossa vive una stagione molto complessa, già tre allenatori che si sono susseguiti sulla panchina ed una piazza che sembra essere ormai diventata intollerante ad un rendimento altalenante come quello mostrato fino a questo momento.La situazione è delicata, anche perché non riuscire a centrare una qualificazione in Europa significherebbe fare un passo indietro netto rispetto al percorso dei crescita che in questi anni aveva visto i capitolini fare molto bene nelle varie competizioni europee. Da capire, adesso, se proprio Claudio Ranieri riuscirà nel corso del tempo a rimettere in piedi una macchina che non trova continuità.