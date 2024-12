Zonawrestling.net - Maven: “In WWE soffrivo della sindrome dell’impostore”

, ex wrestler dal passato in WWE, dove ha vinto lo show Tough Enough e l’Hardcore Championship, è salito alla ribalta negli ultimi anni grazie al suo account YouTube dove pubblica spesso video inerenti al mondo del wrestling. Spesso, l’ex wrestler rivela anche alcuni dettaglisua carriera e nel suo ultimo video, ha parlato dei problemi che ha dovuto affrontare durante il suo stint in WWE.ha raccontato di aver sofferto, quel una condizione legata a una bassa autostima per cui la persona dubita costantemente di sé stessa e delle sue capacità:“Devo essere onesto con voi. Probabilmente ho soffertoper tutto il mio periodo in WWE. Non c’è stato nemmeno un giorno in cui, camminando negli spogliatoi, non sentissi quella vocina che mi diceva che quello non era il mio posto.