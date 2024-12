Mattarella | istituzioni unico argine ad usurpatori sovranità

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 dic. (askanews) – “La tenuta e il consolidamento delledemocratiche sono l’aglidi”. Il presidente della Repubblica Sergio, intervenendo alla cerimonia di auguri alle alte cariche al Quirinale, lancia un allarme nei confronti dei nuovi ricchi che sono ormai in competizione con lo Stato. Il capo dello Stato parla esplicitamente del “timore che si faccia spazio la tentazione di un progressivo svuotamento del potere pubblico. Fino ad intaccare la stessa idea di Stato per come l’abbiamo codificata e conosciuta nei secoli”. “Un esempio. Lo stato moderno si è fondato sul monopolio dell’uso della forza militare e della moneta. Ebbene – osserva-, questi due pilastri sono oggi messi in discussione dalla prospettiva di una progressiva privatizzazione del potere pubblico, dall’iniziativa di potenze finanziarie private, capaci di sfidare le prerogative statuali anche su quei due fronti.