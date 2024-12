Giornalettismo.com - L’aumento del mercato pubblicitario televisivo nel 2024

Leggi su Giornalettismo.com

I dati sugli ascolti televisivi non sono solamente un elemento per valutare “esteticamente” la riuscita o meno di un programma o di un palinsesto. Questi numeri, infatti, sono fondamentali – per gli editori – per ottenere delle metriche utili alla contrattazione con le concessionarie che acquistano spazi televisivi per le pubblicità. Tutte le emittenti (anche quelle pubbliche e non solo quelle commerciali), ogni anno ottengono una fondamentale fonte di sostentamento da questi introiti e il rinnovato sistema Total Audience di Auditel – che prenderà il via a partire da lunedì 30 dicembre – sarà fondamentale anche (anzi, soprattutto) per il. LEGGI ANCHE > Dal 30 dicembre cambia totalmente il calcolo degli ascolti televisivi Infatti, ogni canale ha una forza – in termini di contrattazione – proprio in base all’appeal che ha sul pubblico.