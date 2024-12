Ilfattoquotidiano.it - La squadra del Trump 2 sembra fatta per sfidare il buon senso: dimenticatevi la competenza

Il governo dei fedelissimi. O, come titola sagacemente la Cnn, “il governo dell’anti-governo”, cioè di tutti quelli che, coerentemente con il loro capo, Donald, pensano che meno governo c’è meglio è, così ciascuno fa come gli pare, soprattutto i ricchi che non hanno problemi a sbarcare il lunario. E che gli altri si arrangino.ed esperienza. I fans del magnate eletto per la seconda volta presidente degli Stati Uniti con i voti di delusi e arrabbiati sono animati da un’ostilità viscerale verso le élites e verso gli esperti: pensano che ‘uno vale uno’ anche se c’è di mezzo la scienza, o la salute; e che comprarsi una pistola li garantisca più che i spendere soldi per ridurre le disuguaglianze ed educare alla convivenza. Ladel2 è stata praticamente allestita in tempi record, nel giro di un mese dal voto del 5 novembre, in anticipo di oltre un mese sul cambio della guardia alla Casa Bianca il 20 gennaio – i Grandi Elettori si riuniscono domani nelle capitali dei 50 Stati per un voto sostanzialmente rituale, il Congresso ne ratificherà i verdetti ai primi di gennaio.