Karate Kid | Legends il primo trailer!

La saga sulle arti marziali più famosa di Hollywood è pronta a tornare nelle sale. Infatti, dopo alcune anticipazioni da parte di Entertainment Weekly, ora i fan hanno a disposizione ilufficiale del sesto film diKid, denominatoKid:.L’universo cinematografico iniziato nel 1984 con Noriyuki “Pat” Morita e Ralph Macchio (rispettivamente Mr. Miyagi e Daniel LaRusso) è pronto a tornare sul grande schermo dopo alcuni anni di successo seriale. Dopo la fine della quadrilogia originale, conclusasi nel 1994 con Hilary Swank, e dopo il soft reboot edl 2010 con Jackie Chan e Jaden Smith, il franchise è sbarcato sul piccolo schermo con la serie di successo Cobra Kai. La serie è iniziata nel 2018 cavalcando la wave molto in voga in quel periodo di riprendere alcuni vecchi universi narrativi e riportarli in auge (vedi Star Wars).