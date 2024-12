Gamberorosso.it - "Il vino no alcol non va demonizzato: conviene a tutti che non sia una moda passeggera". Piero Antinori apre alla tipologia

«Ilsenzanon è da condannare a priori». L’aperturanuovadiviene niente di meno che dal marchese, uno dei produttori più conosciuti al mondo, che sull’argomento non aveva ancora espresso il suo punto di vista. Un quasi endorsment che, il produttore toscano, rilascia al Sole24ore nei giorni in cui la filiera attende la conclusione dell’iter che dovrebbe portare al decreto del Masaf.Dopo l’apertura dell’enologo Riccardo Cotarella, quindi, anche un altro alfiere della produzione vitivinicola sceglie un approccio laico ad un argomento che per tanto tempo è stato assoggettato a posizioni ideologiche, nonostante le parole di Camillo Langone dalle colonne del Foglio (ildeato come «la fine della civiltà e del cristianesimo») che, al contrario, di laico hanno ben poco.