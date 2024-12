Lanotiziagiornale.it - Il Comune di Milano si chiama fuori dal processo sul Cpr lager di via Corelli

Aveva promesso che sarebbe stato lì, in aula, a dichiararsi parte civile contro coloro che hanno trasformato il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di viain un. Invece non ci sarà.Parliamo deldi, che ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di presentarsi oggi in aula per l’udienza preliminare a carico degli ex gestori del centro, gli amministratori e titolari della Martinina srl, accusati di frode nelle pubbliche forniture e turbative d’asta. Richiesta di parte civile che invece hanno già presentato due ex detenuti del Cpr e le associazioni Naga e BeFree, quelle che con i loro report avevano fatto esplodere il caso dei maltrattamenti nel centro.Ma il Consiglio comunale aveva votato per essere parte civilePalazzo Marino, dicevamo, non ci sarà.