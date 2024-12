Ilfattoquotidiano.it - Il caso Caffo tra ottusità e cultura woke: un giudizio sensato non è possibile

“Chi non può razzolare male, si sforza di predicare bene”, è il noto detto fatto proprio, fra gli altri, dal filosofo Friedrich Nietzsche. Dietro al fanatismo e all’invasamento o, più semplicemente, dietro a posizioni moralistiche portate avanti con una drasticità incapace di contemplare buon senso e autocritica, spesso si nasconde il marciume più oleoso e maleodorante.Ildel collega filosofo Leonardo– recentemente condannato in primo grado a quattro anni per violenze sulla ex compagna – sembra rappresentare una conferma esemplare delle affermazioni di cui sopra. Costui è noto per le sue posizioni oscillanti fra il drastico e il moralistico: l’homo sapiens starebbe per essere spazzato via in seguito alla sua arroganza di specie, vittima di un antropocentrismo che non è quello dell’umano in genere, bensì del colpevole specifico di ogni male: “l’uomo bianco, eterosessuale, maschio e preferibilmente occidentale”.