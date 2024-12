Liberoquotidiano.it - I coreani sparano sugli alleati ceceni: battesimo del fuoco tragico, chi hanno ammazzato

L'impiego di soldati nordsul fronte ucraino si sta rivelando un pessimo affare per Putin. L'intelligence militare ucraina ha reso noto che le truppe di Kievucciso o ferito almeno 30 soldati nordche tra il 14 e il 15 dicembre erano stati per la prima volta dispiegati in battaglia dalla Russia nella regione occidentale di Kursk. Ma soprattutto i soldati nordocreani avrebbero fattoper sbaglio su una colonna di veicoli del battaglione Akhmat, un gruppo paramilitare di volontari, uccidendone otto. Secondo la Defense Intelligence of Ukraine (DIU) il“equivoco”, o classico caso di “amico”, si è verificato per la più assurda delle ragione, a causa cioè delle barriera linguistica tra soldatie comandi russi che non permette di coordinare le truppe sul campo.