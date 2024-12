Ilnapolista.it - Guido Meda: «Quella sera che beccai Rossi alle 2 di notte che beveva vino. Il giorno dopo stravinse la gara»

è la MotoGp in Italia, il suo riflesso telecronistico. E’ un brand collaterale. Intervistato dal Corriere dellaracconta un bel po’ di aneddoti, anche molto personali. Un paio su Valentinoche tradiscono perfettamente il clima di quel motociclismo.Racconta per esempio che in moto, stava per morire. E poi anche in barca. “Era il 2003, stavo andando in redazione. Viale Forlanini, una signora con una Toyota fa inversione. Si ferma, penso “Mi ha visto” e do gas. Ma una volta vicino, lei riparte. Per evitarla prendo lo spartitraffico con il guard rail, i cartelli, il marciapiede altissimo. La moto si spacca in due, una metà finisce in fiamme, l’altra su un taxi. Io nel mezzo, sdraiato. Primo pensiero: che avrei dovuto comprare una Harley-Davidson, basta con le sportive. Dieci fratture, braccio destro paralizzato e a penzoloni.