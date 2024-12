Puntomagazine.it - Grumo Nevano: banda del buco, i rapinatori sequestrano dipendenti e clienti di una banca

Rapina aggravata con sequestro di persona a: fermati due indagati per il colpo in, scavo del tunnel e furto di 160 mila euroNell’ambito di attività di indagine diretta da questa Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Caivano hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso da quest’Ufficio di Procura, a carico di due persone.Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di aver perpetrato, in data 19 luglio 2024, unitamente ad altri complici, una rapina aggravata con sequestro di persona presso un Istitutorio di.In particolare, i predetti indagati – sfruttando la tecnica c.d. del “” ed accedendo dalla rete fognaria – hanno scavato un passaggio nel sottosuolo e praticato un foro nella parete laterale dellaal piano interrato.