Tuttivip.it - “Gravità allucinante”. Grande Fratello, bufera su Javier: proprio sul caso choc. Nessun perdono: “Squalifica”

Durante la puntata delandata in onda lunedì 16 dicembre, l’attenzione si è concentrata su un delicato episodio che ha visto protagonisti Emanuele e Zeudi. Al centro della discussione, un comportamento da parte di Emanuele che ha generato polemiche sia dentro che fuori la casa.In studio, va in onda il filmato della discussione e dell’episodio in questione. Dopo la visione, Emanuele ha preso la parola per chiarire la sua posizione e chiedere scusa: “Io inizialmente sono entrato nel letto con intenzioni scherzose per creare divertimento. Colgo l’occasione per chiedere scusa a Zeudi se queste scuse sono state fraintese”.“Perché hanno cacciatolui”., la scoperta a tarda notte: non pensava finisse cosìAlfonso Signorini ha deciso di approfondire la questione mostrando un altro filmato che riprendeva un confronto precedente tra i due sul divano.