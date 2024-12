361magazine.com - Grande Fratello, ecco chi è stato eliminato. Il commento di Lorenzo

Leggi su 361magazine.com

, Shaila, Helena, Le Non è la Rai, Stefano e Tommaso.chi èdurante la diretta, questa settimana si trovavano al televoto: Shaila, Helena, Le Non è la Rai, Stefano e Tommaso. Le prime due inquiline salve sono state: Helena e Shaila. La modella e la ballerina sono super amate dal pubblico. Il terzo concorrente che si salva è Tommaso. Le Non è la Rai affermano: “Noi speriamo di rimanere”. Stefano replica: “Anche io non ho idea e spero di rimanere dentro la Casa. Se esco, esco senza rimpianti”.Leggi anche, l’opinionista pizzica Stefania Orlando: “Hai puntato sul cavallo giusto”La reazione della Casa alla nuova eliminazioneIl concorrente che deve abbandonare il reality show di Mediaset è Stefano.Spolverato spiazzato dichiara: “No Stefano no, sono contento per le ragazze ma con Stefano c’era un bel rapporto che continuerà anche fuori”.