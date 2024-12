Lettera43.it - Giubileo, ecco il piano di comunicazione: costerà un milione di euro

Leggi su Lettera43.it

La campagna diper il2025undie non sarà solo «un invito a visitare Roma, ma a viverla come un’esperienza trasformativa, capace di unire le persone e ispirare il mondo intero». Questo è stato l’intento della presidenza del Consiglio dei ministri nel realizzare ilinsieme al Comune di Roma, alla Regione Lazio, alla Santa Sede e al Commissario Straordinario di Governo per ildella Chiesa cattolica 2025, Roberto Gualtieri. Lo slogan sarà «un abbraccio collettivo di Roma verso il mondo», perché, come si legge in comunicato, la Capitale «si prepara a diventare il cuore pulsante di un movimento mondiale di incontro, crescita e rinnovamento».Roberto Gualtieri (Imagoeconomica).Il: «Abbraccio collettivo tra pellegrini e cittadini»Nel documento presentato il 17 dicembre si legge: «Al centro del concept creativo, un’immagine simbolica: un abbraccio collettivo rappresentato da linee colorate che avvolgono pellegrini, viaggiatori e cittadini romani, in continuità con il format della campagna che già un anno fa inaugurò le attività disul