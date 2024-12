Ilgiorno.it - Doni in scatola in aiuto delle famiglie

Leggi su Ilgiorno.it

Se sei povero il Natale è solo uno stress in più, tra obbligo di regali e socialità forzata. Per venire incontro a tutte le, l’associazione Ci-aiutiamo, presieduta da Cristina Scutari, ripropone l’iniziativa “Donando con il cuore a Legnano“, giunta alla quarta edizione: una raccolta di regali da destinare, attraverso le associazioni, allein difficoltà. Si può aderire fino a domani, prendendo una(anchescarpe, purché pulita) e immaginando la persona a cui si vuole fare un dono: donna, uomo, bimbo, anziano. Poi ponendo al suo interno qualcosa di affettuoso e caldo (possibilmente non usato e, se usato, in ottime condizioni), come guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta, libro, oppure una cosa golosa (che non abbia scadenza), il tutto accompagnato da un biglietto gentile.