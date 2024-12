Panorama.it - Difesa sotto i mari, anche la Germania acquisisce i droni BlueWhale

La paura di azioni russe nel Baltico continua ad alimentare il rafforzamento militare del confine nord della Nato. Sale quindi l'interesse delle nazioni dell'alleanza per ivolanti,ni e di superficie come complementi alla guerra navale tradizionale (con equipaggio). I funzionari militari li immaginano come mezzi che trasportano sensori, senza sorveglianza costante da parte degli operatori, utilizzabili per respingere le navi da guerra nemiche o monitorare lo stato di salute delle infrastrutture critiche sul fondaleno. E' di ieri la notizia che la Polonia ha deciso di acquistare treGeneral Atomics MQ-9B Sky Guardian, il modello più recente di aeromobile a controllo remoto da utilizzare come piattaforma fondamentale d'intelligence, sorveglianza e ricognizione (Isr).