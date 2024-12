Iltempo.it - Conti non fa retromarcia su Tony Effe: “Vi lascerà a bocca aperta e spiazzerà tutti”

Leggi su Iltempo.it

"Ci sarà il big numero 31 al prossimo Festival di Sanremo. Sarà una coppia del tutto inedita alla quale non potevo dire di no. Coppia che in extremis mi ha presentato un brano fantastico", confessa Carloche annuncerà i nomi degli ultimi arrivati domani nella serata di 'Sarà Sanremo'. "Non sono i Jalisse - replica- che in un modo o nell'altro saranno al Festival: sono citati infatti in un testo della canzone di un Big". Poi dalla sua faccia sorniona spunta quel sorrisetto beffardo che fa pensare a una gag. Nella diretta su Rai1 di 'Sarà Sanremo' si sapranno i 4 nomi dei giovani che all'Ariston gareggeranno per vincere il titolo riservato alle Nuove Proposte. In lizza per qualificarsi ci sono i 6 cantanti di Sanremo Giovani (Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi, Settembre, Vale Lp e Lil Jolie) e i 2 provenienti da Area Sanremo (Etra e Maria Tomba).