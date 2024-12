Cinemaserietv.it - Come finisce il film Il prezzo dell’arte: Chi è il vero responsabile della fuga di notizie?

Il finale delIlè caratterizzato da un colpo di scena che svela una complessa rete di inganni e vendette. Nel, Eric Angstrom, il dispotico editore di un libro molto atteso, rinchiude nove traduttori in un bunker isolato per tradurre il romanzo senza rischio di fughe di. Tuttavia, le prime dieci pagine vengono misteriosamente diffuse online, e Angstrom scatena una caccia spietata per scoprire chi sia il.Nel climax, si scopre che il traduttore Alex Goodman, apparentemente uno dei meno sospetti, è l’artefice dell’intero piano. Alex aveva orchestrato ladivendetta contro Angstrom, che anni prima aveva plagiato il romanzo di suo padre, spingendolo al suicidio. Alex rivela di aver manipolato tutti gli altri traduttori e di essere ilautore delle pagine trapelate.