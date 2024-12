Calciomercato.it - Colpaccio Luis Diaz in Serie A, big ceduto e 80 milioni di euro

Il colombiano può lasciare il Liverpool a fine stagione e tra le pretendenti c’è anche una big italiana: sfida a Psg e BarcellonaRinnovo in bilico, anzi secondo qualcuno trattativa già saltata. Peril futuro potrebbe essere lontano dal Liverpool., con 80sbarca inA (LaPresse) – Calciomercato.itColpa del contratto in scadenza nel 2026 e di una trattativa per il prolungamento che non è ancora decollata. Parti lontane perché l’attaccante colombiano pretende un ingaggio in linea con il ruolo che ha nella rosa di Slot e la società che non è intenzionata ad alzare di molto lo stipendio del calciatore.Ecco perché la prossima estate potrebbe essere quella dell’addio se non dovessero esserci novità sul fronte contratto. Senza rinnovo, con un accordo di un solo anno, i Reds valuterebbero la cessione del calciatore a cui non mancano di certo le pretendenti.