Classe delle elementari si ritrova dopo 60 anni

Montespertoli, 17 dicembre 2024 – Sono passati sessant'dal primo ottobre 1964 quando questi bambini sono entrati inper fare la prima elementare insieme alla storica maestra del paese, la signora Bitossi, che ha insegnato alla scuola di San Quirico in Collina (frazione di Montespertoli) per più di un quarto di secolo. Ora questi "bambini" si sonoti per una cena di, tutti in forma e sempre brillanti e pieni di vita. Claudio Zilio, Franco Vignolini, Paola Nesi, Emanuela Faggioli, Vanna Cappelli, Donatella Desideri, Donella Corti, Alessandra Bandini, Franco Cinelli, Lorenzo Infante, Stefano Calamandrei e Antonio Cappelli componevano quella. Nella piccola aula al "Cipressino" questi bambini hanno passato cinquesempre con la stessa maestra, che si era molto legata a loro e loro a lei.